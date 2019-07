Järvamaa koorid alustasid sõitu laulupeole

“Mõtlesin, et panen kummikud ka kaasa, aga siis otsustasin, et kuidas ta nendega päev otsa seal laulukaare all proovis on…”

Veel üks laulja jõuab kohale. “Ma alles viisteist minutit tagasi ärkasin üles,” ütleb selgituseks.

Kell läheneb kaheksale ja Paide Hillar Hanssoo põhikooli muusikaõpetaja Anete Sammler loeb tibusid kokku. “Meil on veel puudu kaks last ja üks seelik.”

Laululapsed Desiree ja Disendra saabuvadki, suur õde ja väike õde, mõlemad koorilauljad. Kiire lehvitus isale ja tüdrukud suunduvad bussi. Tänu ema kiirreageerimisele jõuab kohale ka puudu olnud seelik.

“Nii. Meil on üks kipsis käsi ja üks haige jalg. Loodetavasti peab rongkäigu vastu!” resümeerib õpetaja ja saadab viimased lapsed bussi.

“Kas kõigil on seelikud kaasas?” kõlab kontrollküsimus. Tänahommikune vastus on ühehäälne jaa.

Eks homme ole näha!