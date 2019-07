Esimest korda laulupidude ajaloos seisid korraldajad vastakuti olukorraga, kus väljak oli rahvast täis juba enne, kui pidu jõudis üldse alata. Ja nagu päev näitas: keegi ei kavatsenud lahkuda ka siis, kui polnud enam ruumi istuda ega astuda ja iga liikumine meenutas Erna retke.Kaarele lähemal olnud kuulajad panid ka tähele, et eriti laupäeval pärast rongkäiku vajati lauljate hulka sageli meedikuid. Tuleb tunnistada, et ehkki paljud jäid aia taha, ei näinud pooled sees olijad ka midagi, sest rahvast oli liiga palju. Ent see ei vähenda juubelipeo tähtsust sugugi.