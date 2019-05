Juuni keskel hakatakse Uhtnas koos jõuluvanadega jõulukuuske ehtima

Rakvere vallas, Virumaal on juuni keskpaigaks välja kuulutatud Uhtna jõulukuuse ehtimise talgud.

Uhtna jõulukuusk on tegelikult legendaarse kuusemeistri Teet Suure looming 2017. aastast, viimane Rakvere keskväljakul püsti olnud erilistest jõulupuudest.

Peagi mahavõtmise järel kinkis Rakvere linnavalitsus selle naabritele ehk siis tänasele Rakvere vallale. Nii taies Uhtna külaplatsile laste ja muu rahva rõõmuks püsti saigi.

Tänaseks on see kuusk jõnglaste tegevusest ja ka ajahambast mõneti puretud. Aga kui kohalik jõuluvana Anti, kes just selle kuuse all sai kätte aasta jõuluvana tiitli kuulis, et kuuse juures peatub juunikuu lõpus ka laulupeotuli oli tal mõte peas selge: „Kuusk peab saama uue kuue ja uue hingamise!” Ei külasta ju laulupeotuli 350 elanikuga Uhtnat just iga päev.

Nii ongi kuusele uue kuue andmiseks, selle kaunistamiseks ja parandamiseks välja kuulutatud „Kuuse ehtimise talgud koos jõuluvanadega”, sest külla ja appi tulevad ka Anti pikahabemelised kolleegid. Talgud toimuvad Uhtnas 15. juunil kell 11.

„Eriti on oodatud isad, sest mehetööd on kuuse juures rohkesti teha,” mainis Anti. Lisades, et samaks ajaks on välja kuulutatud ka küpsetiste degustatsioon, mille taga seisab jõulumemm Helli.

1. juunil Tartust oma teekonda alustav laulupeotuli jõuab Uhtnasse 27. juunil kell 11.20. Tervituspidu külaplatsil uue kuue saanud kuuse juures peaks kestma 40 minutit.