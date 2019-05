Koorifestival kaaperdas lihtrahva laulupeo

Maalehes käiv laulu- ja tantsupeodebatt toob aina uusi arvajaid ja arvamusi. Kui koorilaulu osas on varem pikemalt jutuks onud mudilaskooride peole pääsemine, siis nüüd tõstatub laulupeoprotsess laiemalt ja ka külakooride võimalused laulupeole pääseda.

Oma mõtteid avaldab erikooride kategoorias laulupeole saanud koori I sopran Merike Kaunissaare.

Mis on laulupeo eesmärk?



„Supertase! Tartu maratoni ei läbi enamus rahvast meistrite tasemel — eks ole pettumus? Jooksja on ju siis alles piisavalt pingutanud, kui veri on ninast väljas,– see on siin tasemel üritus.

Meie külakoori rahvas on juba pikemat aega omavahel arutanud, et mis võiks küll olla laulupeo eesmärk? Kas demonstreerida maailma rahvastele, et eestlaste koorikultuur on väga kõrge ja meil on suurepärane tippdirigentide kaader ning vaimustav koorimuusika repertuaar?

No on alles rahvas — nii IT-tipus kui koorimuusika tipus! Juba nõukogude rahvaste hulgas olime koorimuusika tipus — viisaastak nelja aastaga! mis siis veel nüüd, vabal maal! Tipus nii Euroopa Liidus kui maailmas!

Külakoorid annavad alla





Meie koori, maakonna suurimasse naiskoori tuli enne jõulupühi imeline I sopran — väike külakoor andis alla. Said aru, et nii keerulisi oopusi ei saa nad kodukohas tasapisi harjutades eladeski selgeks. Enamuses prouad juba ju ka vanemapoolsed. Teadaolevalt mõned koorid paluvadki pealt 50-aastastel naistel jätta laulmine nooremate hobiks, et koorid saaksid siiski nooruslikult kõlada. Meie koorilaul on ju olemuslikult nooruslik nähtus!



Laulupidu kui loobumismaraton