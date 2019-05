Kuidas kõige lihtsama vaevaga laulupeol osaleda? Astu puhkpilliorkestrisse!

„Eks oleksime pidanud olema nii targad kui paljud teised orkestrid. Põnev oli vaadata, kuidas „kehad” liikusid sujuvalt kümnekaupa ühest orkestrit teise. Üpris kaasahaarav tants sai sellest,” kirjeldavad Popsid oma teates.

„Hektarite viisi selliseid mängijaid, kes pole selle kollektiiviga laulupeo registrist läbi kantud, on juba igivana [teema],” ütleb sotsiaalmeedias sõna sekka ka dirigent Mati Põdra. „Saan ainult sellega lohutada, et teema on lõpuks tõepoolest ka Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse tasemel üles võetud ja loodetavasti võetakse järgmises tsüklis susserdajate munad pihku. See, et teie olete põhimõttekindlad, teeb teile muidugi suurt au.”

Kuna keegi popsidest vabatahtlikult laulupeolt kõrvale jääda ei tahtnud, tõmmati loosi, mille tahtel jäävad peost ilma teiste hulgas nii soolotrumm kui ka tuuba. Nüüd peab aga dirigent otsustama, kas sellise koosseisuga üldse on võimalik Tartu Ülikooli ja Tartu linna alt rongkäigus ja laulupeol osaleda.

Puhkpilliorkestrid on laulu- ja tantsupeo rongkäikude asendamatu osa. Foto: Priit Simson

Orkestrid laulupeol



Puhkpilliorkestrid on kooride kõrval laulupeol osalenud alates esimesest korrast. Ave Sopp räägib, et algusaegadel mängisid koorid ja orkestrid kaare all ka koos.

“Nii lauljate kui mängijate liigi kasvuga kadus arusaadavalt ära ka see, et saaks midagi koos teha. Ei mahu lavale. Puhkpilliorkestri kõlajõud on kuitahes suurele koorile liiga suur,” ütleb Sopp.

Ta räägib, et mida rohkem ajas tagasi, seda keerulisem on peol osalejate arvu hinnata. „Täna suudame isikukoodide põhjal teha aina täpsemat statistikat. Mida kindlasti teame, on see, et 2014. aastal osales XXVI laulupeol 66 orkestrit,” ütleb Sopp.

Puhkpilliorkestrite ajalooga üks enim tegelenud dirigente Peeter Saan pakub, et Eesti Vabariigi 20. juubelil, aastal 1938, loendati ligikaudu 300 orkestrit ning oletatavalt võis siis olla suurim ka mängijate arv. Täpsed andmed aga puuduvad.

„Üldiselt on puhkpillimängijate arv olnud Eestis mitte üle 2000 mängija,” hindab Saan olukorda.