Läti fotograafi 142 varem avaldamata fotot 1969. aasta juubelipeost ja rongkäigust

Mälestusi

Andrejs Edvīns Feldmanis



1969. aastal tulin Tallinna esimest korda elus. Varem oli lätlaste seas populaarne kaheks päevaks Munamäele sõita. Tallinna tulles polnud mulle öömaja tagatud.



Esimene, mis mind üllatas, oli see, et ei kuulnud vene keelt. Vanalinnas olid valdavad rahvarõivad, kõikjal tegid mälestuseks fotosid nii külalised kui ka koorilauljad ise. Mul tekkis mulje, et koorilauljate hulgas oli ka selliseid, kes olid Tallinnas esimest korda.



Ostsin laulupeo peameene, mütsi, millega peas lasin end pildistada koos pidulistega. Minu ja koorilauljate vahel valitses teineteisemõistmine, kui ühispilte tegime. Kunagi ei tekkinud keeldumist.



Suveniiri- ja karastusjoogilettide juures ei vastanud müüjad võõrastes keeltes. Ma lihtsalt näitasin näpuga. Äri on äri.



Olen väga õnnelik, et saan Eesti 150 aasta juubelilaulupeost osa võtta. Tänan Jumalat, kes on otsustanud mind hoida.