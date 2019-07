Läti operaator jäädvustas 1969. aasta juubelipeo osalistest toredaid värvifotosid

Ühtekokku on Feldmanise kogus toonasest peost 80 värvi- ja 40 mustvalget fotot. Maalehele saadetud kirjale lisas mees neist seitse.

“Võimalik, et piltidel nähtavad noortekooride lauljad laulavad ka praegusel 150 aasta juubelilaulupeol,” sõnab Feldmanis, kes on ema poolt eestlane. Ta on soetanud piletid ka sel nädalal toimuvale laulu- ja tantsupeole, kus saab sündmusi 50 aastase järel võrrelda.

Ühtlasi on tal plaanis mitu kohtumist, et välja selgitada piltidele jäänud isikuid. Tüdrukutega pildil tundis Maalehe arvamustoimetaja ära enda pinginaabri Kiviõli I Keskkoolist.

Üks lugeja kirjutas kohe peale loo avaldamist, et heledate kleitidega neidude puhul on tegu Kohtla-Järve IV 8-klassilise kooli kooriga.

Feldmanis sooviks teada ka seda, mis on tema jäädvustatud puhkpilliorkestri nimi ning kes on selle orkestri juht. Ühtlasi tunneb ta huvi kaamerasse naeratava noore koorilaulja suhtes, kes Mustjala rõivaid kannab.

„Saatsin selle foto Saaremaa etnograafidele ja vastus oli vägagi huvitav. See koorilaulja pole kunagi elanud Mustjalal,” räägib Feldmanis. „Osutus, et Eestis oli loodud tootmisüksus, mis valmistas neid rõivaid koorilauljaile, kelle rahvarõivad olid kaotsi läinud Teises maailmasõjas ja mõlemal nõukogude-aegsel suurküüditamisel.”

1969. aasta üldlaulupeole sõitis Feldmanise mälestuste kohaselt Lätist kolm koori – Läti Ülikooli segakoor Juventus, segakoor Ventspilsist ning üks naiskoor maapiirkonnast. Kuna reporterile hotellikohta ei pakutud, siis leidis mees ulualust kohaliku võõrustaja ning Juventuse lauljate juures.