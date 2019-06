Laulupeoveteran: kas me sellist pidu tahamegi?

Edasi aga algasid juba minu enda esinemised – algul J.T.K. Poistekoori ridades (1960 ja 1962). Esimene neist jäi muidugi oma vihmavalinguga eriliselt meelde – meie olime kontsertkoorina rongkäigu pea järel, mistõttu saime vaid esimes sahmaka ja jõudsime kohe ka laululava alustesse ruumidesse peituda (lastekollektiivid viidi käigult kohe kõik sinna ja oli üsna kurb vaadata neid "üdini" märgi lapsi oma pidurõivastes, keda aina juurde tuli!). Täiskasvanud kogunesid ise uue laululava kaare varju, kuid rahvas väljakul oli üks tohutu vihmavarjude meri, sest toona ju polnud meil veel neid plastikust päästvaid vihmakeepe (käisin seda ise lavaalustest käikudest vaatamas).

Rahvas ootas kannatlikult – alguses lükati kontserdi algus kohe kahe tunni võrra edasi, kuid siis tehti seda hiljem vee kaks korda ühe tunni võrra ja kui ikka oli sadu tugev, siis öeldi, et kontsert toimub järgmisel hommikul enne tolle päeva kontserti ja inimesed läksid vaikselt koju ning lauljad oma peatuspaikadesse riideid kuivatama. Minagi lippasin tulistjalu kodupoole. Ning järgmisel päeval oli ilus ilm ja antigi kaks kontserti järjest – pidulised olid ju kahe päeva kavad selgeks õppinud.

Selliselt kestis see kuni 2004. aasta üldlaulu- ja tantsupeoni, mil' oli taas kord suurem vihmavaling rongkäigu ajal. Tol ajal käis peast läbi mõte, et see oleks toredaks sümboolseks lõpetuseks minu laulupidudel osalemistele (algus ja lõpp – vihmasajus!), kuid elu läks omasoodu edasi.

Paraku tulebki praegu tunnistada, et viimaseks see pidu jäigi mulle, kuigi pereliikmed on veel hilisematelgi pidudel osalenud. Kahjuks pean tõdema, et mind tõsiselt pahandas see üleüldine korraldamatus juba nende pidude eel (2009 ja 2014 , millele lisandusid ka koolinoorte omad 2007 ja 2011) nootide osas ja ka paljus muuski – ei suudetud rongkäikugi normaalselt liikuma panna "voogavate rahvamasside" vahel, mistõttu peokontsert hilines tunde. Võtsin ka sõna ajaleheveergudelgi, kuid sain üksnes sõimu osaliseks – kommentaarides. Kuna olen ka eelnevalt ajakirjanduses tihtipeale sõna võtnud, siis mind selline asi väga ei hirmutanud (mõni kommenteerija oli äratuntavgi ja neil panin kohe suu kinni). Pereliiikmedki on asjast aru saamud ning loobunud, v.a. üks, kes on ise koorijuht – tema peab (ja pidi) osalema, kui koor osaleb.

Laulupidudel osalemisest loobusin peale 2004. aasta üldlaulu- ja tantsupidu juba eelpoolnimetatud sümboolse kokkulangevuse kõrvalt ka seetõttu, et nägin selle üldrahvaliku ürituse tänapäevast suurt kommertsialiseerumist "väga suures plaanis", mis aga on vastuolus minu isikliku arvamusega sellest rahvapeo traditsioonilisest olemusest. Muidugi mängis siin ka teatud osa minu tervise halvenemine, kuid põhiliseks tõukejõuks, miks ma kooris laulmisest lobusin, oli ikkagi nn "asjapulkade" suur suutmatus asju normaalselt ja ka just inimlikku lähenemist nõudvalt läbi viia.

"Heliloojakesed" ei suutnud oma tellimustöid õigeaegselt valmis kirjutada, mistõttu jäid ka trükikojad hätta nende õigeaegse väljaandmisega ja koorijuhid pidid tegema ülisuure pinge all, kiirustades, oma tööd, et õpetada kooridele selgeks kõik ettekandele tulev materjal ning sedagi tuli väga varakult veel ette kanda mingitele "komisjonikestele", kelle liikmed tihtipeale veel ka solvavalt käitusid oma sõnavõttudega, mis põhjustas enne 2009. aasta üldlaulupidu üsna paksu pahandust ja mõnegi koori laialiminekut, millest aga tänaseni pole suudetud õppust võtta (inimesed on ju jäänud samaks).

Kooridest aga veel niipalju, et kui nõukogude ajal olid koorid enamasti suured ja said tegutseda rahvamajades (külades ja väikelinnades), siis nüüdseks on neist suurtest kooridest järel vaid riismed, kuna meie lollide riigis pole juba pikemat aega mingit normaalset regionaalpoliitikat aetud, et külaelu välja ei sureks (kadunud on postiasutused, pangaasutused – isegi pangaautomaate pole, kadunud on ka poed ja koolid ning rahvamajadki panevad järjest uksi kinni koos sealolnud raamatukogudega), mis tähendab ju seda, et inimesed kolivad maalt ära ja sellega seoses ka olemasolnud suured koorid lihtsalt "kuivavad kokku"!

See aga tähendab, et meeste puudumisel, kes just suuremalt osalt on läinud Soome "kalevipoegadeks", tuleb nüüd segakooride asemel hoopiski naiskoore moodustada, milles aga ka lauljate arv väheneb eelpoolnimetatud põhjustel.

Teadaolevalt on meeskooride arv ja neis osalejate arv vähenenud lausa kriitilise piirini. Seda püütakse katta nüüd juba sellega, et olemasolevate segakooride meeslauljaid sunnitakse omandama ka meeskooride repertuaari. Iseküsimus on muidugi veel ka see, et koorid (loe: kooriliikmed) ise vananevad (tean naiskoori, kus laulab 90-aastane laulja, kes on ju hingelt noor ja häälgi veel täiesti olemas, kui vaid tervis vastu peaks) ja kuna noori ei tule peale, sest tööd tuleb rügada lausa mitme koha peal, et kuidagi ära elada (saadavad sissetulekud ei võimalda teistsugust elu), siis selliselt edasi minnes jõuame varsti oma kommertsialiseerunud laulu- ja tantsupidude traditsiooniga laulu- ja tantsupidudeni lätlaste moodi, ehk seal ju on jõutud selleni, et osalejaiks on vaid professionaalid ja ehk veel ka mõni poolprofessionaal. Siit küsimus: kas me sellist pidu tahamegi?