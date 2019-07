Ehkki kultuuriminister Tõnis Lukase laulupeol peetud “Peatage Lasnamäe!” kõnet on kõvasti kritiseeritud, on selles siiski tõetera. Eesti Näitustele kuulunud alal, kus seekord pidulisi toitlustati ja oli suur parkla, käib planeering ja õige pea kerkivad laululava kõrvale hooned, sest kinnisvaraarenduseks on koht ideaalne.

Seega võib oletada, et järgmine laulupidu tuleb pidada veelgi kitsamates oludes ja korraldajad peavad rahva pahameelega riskides piletimüüki tunduvalt varem piirama.