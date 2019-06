„Kõik tantsijad, kes on läbinud teekonna ja näidanud ennast juba kahel ettetantsimisel, väärivad, et ka nemad saaksid osa meie ühisest juubelipeost ja võimaluse näidata oma tantsutahet ja imelisi riideid.” See tantsujuht Krõõt Kilveti ettepanek ilmus Maalehe veebväljaandes kandes pealkirja „Tantsupeole mittepääsenud rühmad soovivad, et neid lubataks laulupeorongkäiku”.