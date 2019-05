Peost eemale jäänud tantsijad osutavad läbipaistmatule hindamissüsteemile

“Täna on minu elu kõige kurvem päev. Olen 13 aastat selleks valmistunud, et jõuda tantsupeole. Lubasin sügisel lapsele, et olen õhtuti tema juurest ära seetõttu, et valmistun tantsupeoks. Ja tema saab tantsupidu, kus ema on naisvõimlejate ridades, vaatama tulla. Täna purunes kogu tantsumaailm koos lapsele antud lubadusega kildudeks.”

Tantsurühmade juhtide poolt emotsioonipuhangus välja paisatu võib iseloomustada tantsupeole pürginute südameis valitsevat kurbust, kui nad said teada, et seekord neil 4. ja 5. juulil toimuva juubelitantsupeo murule Kalevi staadionil asja ei ole.

Inimesed, kes kriitikaga on lagedale tulnud, pole niisama kiibitsejad, vaid teavad, mida räägivad, paljudel neist on aastakümnete pikkune tantsupedagoogi kogemus, ning on mõtlemapanev, et isegi neile jääb arusaamatuks, kes ja millistest kriteeriumidest lähtuvalt neid valikuid langetab.