RAHVATANTSIJA ÜÜRATU PALK: Facebooki looja Zuckerberg võib kadedusest siniseks minna

Maaleht küsis: „Millised olid te ootused-lootused rahvatantsuga liitumisel ja kas need on tänaseks täitunud või isegi ületatud?”

Urmas Lennuki vastus vapustas.

„Palga suhtes olid alguses hoopis teistsugused lootused, kui ma pool aastat tagasi alustasin.

Mina arvasin ikka, et rahvatantsija palgaga saab rahus endale Jaguari osta. Ja maja. Ja jääb veel lõunamaa reisiks ka üle.

Aga selgub, et rahvatantsija palk on ikka kõvasti suurem, kui alguses eeldasin. Ainult, et rahas ei arveldata.

Kui lõpuks peaks juhtuma, et tantsupeole ka saab, siis olen vist küll üks rikkamaid inimesi maailmas üldse. Zuckerberg võib kadedusest siniseks minna. Ta ei teeni oma Facebookiga kümnendikkugi sellest mis rahvatantsija saab.”

Suurim üllataja



Homses Maalehes on pikem lugu pererühmadest, tänavuse tänavuse tantsupeo suurimatest üllatajatest.

Sellest, kuidas peo pealavastaja Vaike Rajaste nad välja mõtles.

Millisena liigijuht Kalev Järvela nende tulevikku näeb.

Mida algaja rahvatantsija, kuid kogenud näitekirjanik ja lavastaja Urmas Lennuk pastlaid sahistades oma hinges tunneb. Peole, muuseas on ta koos oma rühmaga pääsenud.