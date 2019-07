Rahvatantsijate piibel kaob lettidelt nagu soe sai

Raamat, mis sisaldab meie oma rahvatantse, on läbi aastakümnete ja siiani hämmastavalt populaarne. Rahvatantsujuht Henn Tiivel on öelnud, et „Eesti rahvatantsud” on eesti rahvatantsujuhtide ja rahvatantsijate piibel, mille on koostanud Meister suure algustähega.

1953. aastal välja antud raamat sisaldas 145 tantsu koos nootidega, 2019. aasta väljaandele on lisatud Ullo Toomi õpilaste, tunnustatud kolleegide mõtted ajast koos tantsuraamatuga.

“Kui laps läheb kooli ja saab oma esimese aabitsa, siis jääb talle see ka igaveseks meelde,” toob Angela Arraste näiteks raamatu olulisuse.

Arraste sõnul sümboliseerib see raamat ka rahvatantsu ajalugu, mis on samuti rahvatantsijate jaoks oluline. Uustrükki on sisse pandud ka kunagi originaalis olnud sotsialistlikust vaimust kantud eessõna, milleta rahvuslikust vaimust kantud raamat poleks tol ajal saanud ilmuda. Nüüd on see juba meenutuseks aegadest, millest kultuuripärandi hoidjad on läbi tulnud.

Lähevad kui soojad saiad

Rahvatantsijate hinnaline piibel lööb lained ja tahtjaid on palju.

Ülo Luht põhjendab populaarsust suure huviga rahvatantsu vastu, mis kordustrüki müügile ongi hea hoo sisse andnud.

Arraste sõnul on see teos tegelikult alati populaarne olnud. Kunagi olevat see raamat ainult 50 kopikat maksnud ning kunagine 15 000 tiraaž praeguseks juba ammu paljudel narmaks loetud — on ju selle teose puhul tegemist tantsujuhile töövahendiga.

Tantsupeol saab teose erihinna ehk 59 euroga, hiljem poes maksab raamat juba 69 eurot. Kes soovib saab kaasa puidust kinkekarbi ning siis on komplekt 79 eurot. Nagu rahvatantsijad ise ütlesid — paremat kingitust juhendajale on keeruline välja mõelda ning kamba peale pole summa liiga suur.

Kordustrüki koguarv on 500 eksemplari.