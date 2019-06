Suur tantsupeosärkide näitus ootab pilte

Maaleht

Tantsupeoproovid pole ammu enam üksnes sammude ja jooniste seadmine, vaid ka piduliste trennisärkide mitteametlik meistrivõistlus. Tallinnasse kogunevad tantsupeolised teavad, milline T-särgimoodide pillerkaar lahvatab esimestes proovides kümnetel staadionidel.

Kindel, et tänavu peole pääsenud 731 kollektiivi uhkeldavad sadade ja sadade vahvate trennisärkidega, millest saab meie pidude värvikas ajalugu.

Maaleht soovib kokku koguda võimalikult paljude eriliste T-särkide fotod ja need tegijate kiituseks meie koduleheküljele vaatamiseks välja panna. Käime ka ise staadionidel pildistamas, aga palume tantsijail nüüd kohe oma ilus särk selga panna, foto teha ja see meile aadressile veeb@maaleht.ee saata. Nii on näitusele pääsemine kindel. Uuel nädalal koos pidude tulekuga saab suur näitus ka avatuks.