Tantsupeolt väljajäänud planeerivad Vabaduse väljakule alternatiivset kogunemist

Teen teistmoodi mõtete otsa lahti, sest tegelikult on pisaraid pühkiv ja paljudele rõõmu tegev lahendus meil ju käepärast olemas. Selle näitasid ette eelmisel noorte tantsupeol osalejad. Nad suutsid märja ja külma ilma tõttu ära jäänud staadionikontserdi asemel korraldada Vabaduse platsil uhke tantsupeo. Sellisena, et rahule jäid nii tantsijad kui ka vaimustet publikum. Noorte poolt vaid valitud tundide jooksul korraldatud tantsupeost räägiti kiidusõnul pool aastat.

Praegu on poolteist kuud aega, et noorte triumfi korrata. Kutsuda Kalevi staadionile mittepääsenud tantsima Vabaduse väljakule. Panna nende tantsu taustale üles ekraanid ülekandega Kalevi staadionilt. Rõõmsad oleksid tantsijad, kes saavad oma rühmaga koos tantsud ikkagi tantsupeol ära tantsida. Võitjad oleksid ka pealtvaatajad, kellel ei õnnestunud Kalevi staadionile pileteid saada, aga kes kogevad sellegipoolest tantsupidu. Ja kui kõik Vabaduse väljakule tantsima ei mahu, ootab tantsijaid ka Raekoja plats. Peamine on tahta ja uskuda, et kõik on võimalik.”

