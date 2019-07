Vaata, kui palju samme tegid Maalehe lugejad tantsupeol!

Jüri Gümnaasiumi noorterühma Joondu 1 tantsija Kirsika Link kirjutas, et mõõdab samme oma nutika käekellaga ning tavaliselt koguneb päevas 5000 kuni 7000 sammu, kuid tantsupeol jäi tulemus 20 000 ja 25 000 vahel.

Kõige aktiivsem oli Kirsika 4. juulil, kui ta tegi üle 26 000 sammu. Kirsika lisas, et jalad polnud peo lõpuks eriti läbi ning talle endale ei tundunudki, et samme nii palju kogunes.

Rahvatantsurühma Tuurit-Tuurit liige Kaido Laurits, kes mõõtis samme Garmin Forerunner 735XT seeria käekellaga, ütles, et teeb enamasti päevas 8000 kuni 11 000 sammu, ent juubelipeo nädalal läbis ta keskmiselt 26 000 sammu. Kaido sõnul jälgisid ka teised tema rühma liikmed samme ning tulemus oli väga sarnane, kuid naised täit ülevaadet ei saanud, kuna pidid kontserdi ajaks kella käelt võtma.

"Esimestel päevadel andsid jalatallad ikka tulitavalt teada, et on pikk päev käidud-tantsitud. Hommikuti oli isegi raske ennast käima lükata," rääkis Kaido. Ta lisas, et keha harjus siiski koormusega ning üllatavalt on keeruliseks osutunud hoopis käesolev nädal, sest keha on harjunud tantsupeo aktiivsusega.