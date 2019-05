Vaata siit! Avaldati täielik nimekiri laulupeol osalevatest kooridest ja orkestritest

Juubelipeo eel toimus üle Eesti kokku 296 maakondlikku eelproovi, mida on eelmiste pidudega võrreldes mõnevõrra vähem. „Kokku toodud suuremates eelproovides on võimsam kooslaulmise energia ning juba proovisaalis tekib laulupeotunne. Ka koorijuhtidele annab mastaapsem proov parema ülevaate sellest, kuidas erinevad laulud võiksid laulukaare all toimida ning millega tuleb veel tööd teha,“ lisas Sopp.

Laulupeo ettevalmistused jätkuvad 30. maini kestvate valikkooride proovidega, peoeelsed ühisproovid Tallinna lauluväljakul algavad 4. juulist.

XXVII laulupeo avakontsert on pühendatud õpetajatele ning teeb tagasivaate eesti muusikalukku, õpetajate õpetajast Jānis Cimzest tänaste heliloojateni. Esimese kontserdi lõpetuseks saab kogu lauluväljak valikkooride eestvedamisel laulda kavas olevaid ühislaule. XXVII laulupeo esimese kontserdi muusikajuht on Siim Selis. XXVII laulupeo teine kontsert on traditsiooniline ning selleks on heliloojad loonud rohkelt täiesti uusi ja uues seades teoseid, lisaks sellele kõlab muidugi laulupidude klassika.

XXVII laulu- ja XX tantsupidu “Minu arm” toimub Tallinnas 4.-7. juulini 2019. Laulupeo avakontsert „Õpetajale“ toimub laupäeval, 6. juulil algusega kell 19.00 ja orienteeruva lõpuga kell 22.30 ning laulupeo peakontsert pühapäeval, 7. juulil algusega kell 14.00 ja orienteeruva lõpuga kell 21.00.

Laulupeo peadirigent on Peeter Perens, tantsupeo pealavastaja on Vaike Rajaste ning rahvamuusikapeo loominguline juht Juhan Uppin.