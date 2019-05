Vaata siit! Avaldati täielik nimekiri tantsupeol osalevatest kollektiividest

Kutse tantsupeol esinema on saanud 713 kollektiivi, kuhu kuulub 10 540 tantsijat ja võimlejat. Tantsupeo tegelaskond on sel korral suurem, kui kunagi varem, kuna lisandunud on täiesti uus rühmaliik – pererühmad.

Eelproovide käigus hinnati rühmade esituse juures peamiselt tantsu tehnilist ja kunstilist taset, tantsu vastavust lavastaja kirjeldusele, rahvarõivaste kandmise oskust ja korrektsust ning üldist esinemiskultuuri.

„Kõikide rühmaliikide teistest eelproovidest paistis silma hea tase ja pühendumus, täname südamest kõiki tantsupeoks valmistujaid!“ tunnustab pealavastaja Vaike Rajaste kõiki tantsukollektiive tehtud töö eest.

Kollektiivide akrediteerimine peole toimub juunikuu esimestel nädalatel ning siis selgub peoliste koguarv koos rühmade juhendajate, lastekollektiivide saatjate, kunstilise toimkonna ja tehnilise-korraldusliku tugitoimkonnaga.

XX tantsupeo lugu viib nii tantsijad kui ka pealtvaatajad rändama mööda Eestimaa erinevaid maastikke. Lisaks imelistele mustritele ja tantsuhetkedele kannavad tantsud ka sõnumeid, mis võiksid panna inimesi rohkem mõtlema Eestimaa peale.

Rühmad, kes tänavu tantsupeo esinejate hulka ei mahtunud, on oodatud Kalevi staadionile vaatama 4. juuli tantsupeo peaproov-etendust. Täpsem teave tasuta pääsmete kohta edastatakse otse rühmadele.

XX tantsupeo repertuaaris on kõrvuti vana ja uus, rahvamuusika ja sümfooniline muusika. Palju on äratundmisrõõmu, aga rohkelt ka uut ja arendavat.

Tantsupeoprotsess on üles ehitatud liigipõhiselt ja üldpeo etendusse kaasatakse võimalikult palju rühmaliike – sel korral astub üles üksteist erinevat rühmaliiki, kokku jõuab vaatajate ette 28 tantsu.