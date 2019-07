Väike tantsija: miks peavad siin küll kõik asjad nii kallid olema?

Maaleht külastas teisipäeva hommikul Kalevi staadioni harjutusplatsil toimuvat pererühmade proovi, mis meie saabudes oli täies hoos. Tantsijad vihusid tantsu ja lihvisid veel peaesinemiseks detaile paika. Kogu harjutusplats siras värvilistest särkidest.

Natukene tantsimist ja lõpuks said ka tantsijad puhkust. Nii mõnigi peoline ruttas kiirelt toiduputkade juurde, kust oli võimalik endale head ja paremat soetada. Kuid oli ka neid, kes jäid lihtsalt murule istuma ja sõid seda, mis kaasa oli võetud.

Hiljem selgus, et asi on hindades.

“Miks peavad seal asjad nii kallid olema?” küsis Karksi-Nuia August Kitzbergi Gümnaasiumi pererühma noor liige Romi Israel.

Ka paljud teised tantsijad olid samal arvamusel, et kui tegemist on laulu- ja tantsupeoga, peaksid hinnad olema tunduvalt odavamad. Eriti veel arvestades asjaolu, et osalejate seas on hästi palju lapsi.

Kuuldavasti on mõned tantsurühmad “oma lastele” päevaraha seadnud. “Meil saavad väikesed tantsijad iga päev kolm eurot,” rääkis üks tantsija. “Siis käib suur arvutamine ja vaatamine, kuidas raha kulutada ja milleks jagub.”

Selge see, et linnas on palju ahvatlusi, mis maalt tulnud lastel silmad särama võtavad. Kasvõi värsked soojad sõõrikud – neid sai üks sõõrikukohvikusse ühiskülastuse teinud lastekamp just kaks tükki nina peale.