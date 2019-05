Vanu fotosid Põlvamaa Peri kandi laulupeolistest

„Nende töö tõi lapsi laulu- ja rahvatantsu, ka pillimängu juurde ning nemad olid ka edaspidi laulupeo traditsioonide jätkajad,” kirjutab proua Kusnets. „Peri koolis aastatel 1871-1924 töötanud Daniel Matsen õpetas juba teismelisena Põlvas mehi pasunaid puhuma ja juhatas Põlvas pasunakoori. Mõned nendest mängijatest läbisid laulupeo eelseid konkursse ja osalesid laulupidudel.”

1933. aasta üldlaulupeol tehtud fotol on ÜENÜ (Üleilmse Eesti Noorsoo Ühenduse) Sika osakonna 30-liikmeline segakoor ja meeskoor, kes esines X laulupeol Tallinnas.

Koor pälvis Eesti Lauljate Liidu juhatuse esimehe Juhan Aaviku poolt allkirjastatud tänukirja. Tänukirja ülaservas on näha X üldlaulupeo märk.

Artikli pealkirja alla paigutatud 1950. aastal tehtud fotol on Ullo Toomi (teises reas seitsmes mulgirahvariietes), kelle algatusel oli see esimeseks üldtantsupeoks koos ühendatud rahvapillide orkestriga. Toomi oli ka selle peo üldjuht. Aktiivselt aitas noor Aksel Pajupuu läbi viia peoeelseid üldproove. Millegipärast on see fakt Ullo Toomi kohta EE-s jäänud märkimata. Fotol tagumises reas on viis «karjapasuna» puhujat, kes juhatasid peo alguse vägevate helidega sisse. Järgnes kontsert ja rahvatantsud. Järgmisel päeval toimus traditsiooniline laulupidu. Ei mäleta täpselt, kas esimese või teise päeva hilisõhtul oli ka vabaõhuetendus «Lembitu».