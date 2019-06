VIDEO | Nõnda valmivad Võrumaa vabrikus tantsupeolistele pastlad

„Laulu- ja tantsupeo juubeliaasta puhul jätkame OmaKinga jalatsivabrikus Nahakoja loodud tantsupastelde tootmist,“ sõnas OmaKinga ettevõtte juht Liis Tillmann. „Tootsi ja Teele nime kandvad pastlad said oma kuju juba 2007. aastal. Kui Nahakojal jäi oma töökoda pastelde tootmiseks kitsaks, siis pöördusid nad meie poole ettepanekuga mudel üle võtta. Kohaliku jalatsitootjana on meie jaoks äärmiselt oluline edasi kanda Eesti jalatsivalmistamise traditsioone, seega ei tekkinudki muud mõtet kui pakkumine vastu võtta,“ lisas Tillmann.

„Oleme väga rõõmsad, et omal ajal koostöös Eesti rahvatantsijatega loodud pastlamudel saab ka edaspidi rõõmustada meie tantsutraditsioonide kandjaid. Paratamatult üksi kaugele ei jõua, kuid tänu OmaKinga käsitöömeistritele saavad edaspidi pastlad jalga kasvõi terved tantsurühmad,“ ütles Nahakoja üks eestvedajatest Piret Iter.

OmaKinga tootmisjuhi Ruth Kulpsoni sõnul otsivad mitmed tantsijad tantsupidude ja esinemiste jaoks just seda pastla mudelit. „OmaKinga tootevalikus on kolme erinevat tüüpi pastlaid, kuid Tootsi ja Teele nimelisi pastlaid eristab kaunis lõige, tugevdatud ja punutud kanna osa, mis teeb just selle pastla mudeli eriti pidulikuks,“ lisas Kulpson.

OmaKing on 1993. aastal loodud Eesti jalatsibränd, mis jätkab jalatsivalmistamise peretraditsioone aastast 1927. Ritico OÜ toodab OmaKing brändi alt naturaalsetest materjalidest kvaliteetseid jalanõusid, mis valmivad Võrumaal Kirumpääl asuvas vabrikus. Lisaks pasteldele kuuluvad Ritico OÜ tootevalikusse sandaalid, ketsid, kotid, toasussid, laste- ja võimlemissussid ning sisetallad.