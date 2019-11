Aadu Polli: tselluloositehase rajamisel peaks kõige suurem huvipool olema valitsus

“Eks ma olen selle üle mõelnud. Ma võtaksin [eelkõneleja] sõnasabast kinni, et keegi kuskil peaks tegema. Ma ütleksin, et keegi kuskil juba proovis,” alustas sõnavõttu Polli. „Oleme ühiskonnana palju targemad kui kolm aastat tagasi. Ent kellel siis on huvi ümarpuidu mõttetu transport lõpetada?”

Ta leiab, et sarnase tehase rajamisel peaks kõige suurem huvipool olema valitsus, kui nad tahavad saavutada kliimaneutraalsust.

“Teine osapool on RMK, kes peab müüma miljoneid tihumeetreid mõistliku hinnaga, mitte nagu praegu. Eesti Energia peaks olema huvitatud ja lisaks ka erametsaliit. Nemad on need, kes sellest kõige otsesemalt kasu saavad,” ütles Polli. „Õpime sellest ja läheme edasi. Kindlasti on ettevõtjad nõus osa võtma, aga huvitatud osapooled peavad asja jälle käima panema.”

Ta ütles ka, et täna ei olda ühiskonnas tselluloositehase haisuteemast kaugemale jõutud.

“Tegelikult on tehaseid, kus pole mingit haisu, ainult diislitoss tõstukist, kui seegi,” ütles Polli.

30. oktoobril toimus Noblessneri Valukojas Maalehe ja Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu konverents, kus räägiti metsadest ning puidust kliimaprobleemide võtmes. Loe pikemat ülevaadet blogist!