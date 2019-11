Erametsaliidu tegevjuht: teised teevad puiduga innovatsiooni, meie töötleme mehhaaniliselt

„Väliskülaline Soomest rääkis innovatsioonist, mis on Soome puidu- ja metsatööstuses. Laval olid aga näitlikud puuriidad Eesti innovaatilisest puidukasutusest,” viitas Talijärv konverentsi kujundusele. „Vahe ongi umbes selline, et teised teevad molekulaar-puiduteadust, aga meie oleme veel mehhaanilise juures kinni. See paneb sügavalt mõtlema, et millal me neile järele jõuame ja kas me üldse jõuame.”

30. oktoobril toimus Noblessneri Valukojas Maalehe ja Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu konverents, kus räägiti metsadest ning puidust kliimaprobleemide võtmes. Loe pikemat ülevaadet blogist!