Graanulitööstur Raul Kirjanen: metsa osas on ühiskonnas vähe terviknägemust

“Kui räägime ühiskondlikust debatist – metsast, metsandusest, tööstusest – siis probleem on see, et väga erinevad ühiskonnagrupid vaatavad igaüks midagi erinevat. Terviknägemust on ühiskonnas natuke vähe ja see põhjustab meeletult palju konflikte,” rääkis Kirjanen metsakonverentsil.

“Enda seltskonnas räägime asjadest, millest me kõik hästi teame. Plaksutame kaasa ägedatele mõtetele, mis meile endale meeldivad. Aga me ei suuda siiamaani viia seda sõnumit siit saalist välja. Ma arvan, et me peame seda tegema,” ütles Kirjanen.

„Olin koolivaheajal maakodus. Üks naabrimees käis külas, noor mees, kes õppis Puka koolis. Rääkis, et sel aastal muudeti Puka kool üheksaklassiliseks kooliks, sest õpilasi pole,” rääkis Kirjanen. „Õpilasi pole, sest noori peresid pole ja noori peresid pole, sest tööd ei ole. Kõik need keskkoolilõpetajad peavad endale leidma mingi muu tegevuse.”

