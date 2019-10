METSAKONVERENTSI BLOGI | Kas ja kuidas aitab puit päästa maailma? Milline on siin Eesti roll?

Metsakonverents

Innovatsioonist, täpsemalt puidust riiete tegemisest, räägib Jari Laine Aalto ülikoolist.

Millest räägib konverents?Konverentsi juhatab sisse ürituse moderaator, Eesti Ekspressi peatoimetaja Erik Moora: “Tahame selgitada oma sihte, kuhu poole asjad maailmas liikumas on. Tulevik on täis suuri küsimusi, kliimat nimetatkse neist kõige suuremaks. Ka liigirikkus. Siis ka küsimus, kuidas toidame üha suureneva rahvahulga? Suur osa vastustest peitub metsas. Mida toob tulevik metsale ja mida toob mets tulevikule?”Jätkab Maalehe peatoimetaja Andres Eilart:“Mõtlen paljudele olulistele metsaga seotud teemadele. Kuidas kliimamuutus meid mõjutama hakkab? Mis on õiglane raiemaht? Kudas poliitilised otsused metsatööstust mõjutavad. Milline on põllumajanduse surve metsamaale?”

PÄEVAKAVA9:40 Maailma tulevik – puidust riided ja tarbeesemed? Jari Laine, Aalto University (Soome) 10:20 Kas puit aitab päästa maailma ja vähendada inimkonna ökoloogilist jalajälge? Kuidas? Annela Anger Kraavi, Cambridge Ülikool10:55 Mida teeme täna, et ülejärgmisel põlvkonnal oleks head metsad – fookuses on Eesti metsamajandamine. Aigar Kallas, RMK11:50 Erakondade debatt - kas Eesti majanduse jaoks on tänane puidutööstus piisav ja piisavalt teadlik? Kas vähendada või kasvatada selle majandusharu mõju ja rolli ühiskonnas? 12:40 Teadlase pilk: kliimamuutuste mõju meie metsadele tulevikus ja vice versa Veiko Uri, Maaülikool13:10 Kliimamuutus äristrateegias Estanc AS näitel. Priit Haldma & Kalle Palling14:30 Soome metsa ja metsatööstuse sektori ülevaade - näide vastutustundlikust metsa majandamisest. Terhi Koipijärvi, Metsähallitus (Soome riiklik metsamajandus)15:05 Kuidas teha Eestist rohetiiger - fookuses on puidu parem ja kõrgem väärindamine.15:40 Uued metsahaigused ja nendega seotud ohud meie metsadele. Rein Drenkhan, Maaülikool16:05 Metsanduse ja metsatööstuse positiivne mõju globaalsele kliimale. Peter Holmgren (Rootsi). Endine tegevjuht, Rahvusvaheline metsandusuuringute keskus CIFOR16.55 Kuidas puidutööstus ühiskonna heaolu parandab? Raul Kirjanen, Graanul Invest

Programmitiheda konverentsi esinejateks on kohalikud metsandustipud nii praktilise kui ka teaduse poole pealt, lisaks mitmed hinnatud välisesinejad.Konverentsil arutatakse, kas Eesti majanduse jaoks on praegune puidutööstus piisavalt teadlik; mida õppida Estfori kaasusest; kuidas puit aitab vähendada inimkonna ökoloogilist jalajälge; milline on puidutööstuse tulevik; mida teeme, et ülejärgmisel põlvkonnal oleksid head metsad; kliimamuutuste mõju meie metsadele; uute haiguste oht Eesti metsadele jpm.