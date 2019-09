OSALE VIKTORIINIS ja võida piletid konverentsile METS

Inimkonnal on kliimamuutuste pidurdamiseks jäänud loetud aastad. Metsandus on maailmas pea ainus valdkond, mis suudab tänastele kliimaprobleemidele lahendusi pakkuda. Eestis on metsandusteemade üle palju kirglikult arutatud. Kui palju teame aga fakte? Osale viktoriinis ja saa teada.

Tulekul tippesinejatega metsakonverents

Kuidas hoida Eesti metsa ja meile suurimat kasu tuua?

Ekspress Meedia, Maaleht ning Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit korraldavad 30. oktoobril Noblessneri Valukojas suure konverentsi, kus räägitakse metsadest ning puidust kliimaprobleemide võtmes.

Eesti Maalehe peatoimetaja Andres Eilart konverentsist: „Oleme ainulaadsele konverentsile kutsunud terve rea põnevaid eksperte ja praktikuid nii piiri tagant kui ka Eestist, et saaksime paremini mõista, kuidas oma varandust kaitsta, hoida ja kasvatada, kuidas sellele maksimaalselt lisaväärtust anda. Kuidas tõhusalt rakendada uusimaid tehnoloogilisi lahendusi, aru saada, mis ohte kliimamuutus endas kätkeb, millises suunas liigub metsatööstus, mida naabritelt õppida ja millised on riigi plaanid meie enda metsaga.“

