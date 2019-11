RMK juhatuse esimees: häälekas vähemus ei tohiks kunagi saavutada võimu vaikiva enamuse üle

“Suve alguse poole oli mul veidi rohkem aega jälgida, mida meedia kirjutab. Lugesin Põhjarannikut, artiklit “Eesti Energia saadab 1300 töötajat sundpuhkusele”,” alustas Kallas. „Siis jõudis minuni päring, ajakirjaniku küsimus: miks ei saa üks inimene üle kraavi marjametsa? Mõtlesin inimestele, kes tööta olid jäämas ja seda küsimust saades mõtlesin, et minuga tehakse nalja.”

Ta ütles, et ei taha alavääristada probleemi sisu, aga ei pidanud seda piisavalt oluliseks, et kohe reageerida.

“Meie kommunikatsiooniga tegelev töötaja vastas, et see on täiesti normaalne kraav, sel on oma põhjus ja meil pole kavatsust sinna silda ehitada. Inimesed saavad sinna ka natuke ümber käies. Miks ma sellest räägin? Vastus – häälekas vähemus ei tohiks kunagi saavutada võimu vaikiva enamuse üle.”

30. oktoobril toimus Noblessneri Valukojas Maalehe ja Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu konverents, kus räägiti metsadest ning puidust kliimaprobleemide võtmes. Loe pikemat ülevaadet blogist!