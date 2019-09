VIDEO | Mis rolli mängib metsade majandamine kliimamuutustega võitlemisel?

30. oktoobril Noblessneri Valukojas toimuval konverentsil METS astub külaliste ette Annela Anger-Kraavi, kes on Cambridge’i ülikooli kliimamuutuste majanduse vanemteadur ja ÜRO kliimamuutuste raamkonverentsi teadus- ja tehnoloogianõukogu esimees.

Inimkonnal on kliimamuutuste pidurdamiseks jäänud loetud aastad. Metsandus on maailmas pea ainus valdkond, mis suudab tänastele kliimaprobleemidele lahendusi pakkuda.

„Metsad seovad õhust CO2, et sellest omale orgaanilist materjali teha ja kasvada,“ ütleb Annela Anger-Kraavi. Ta lisab: „Hea kasvav mets toodab rohkem CO2 ja sellega on vaja ka metsa majandada, et mets saaks kiiremini ja paremini kasvada – samas ka, et mets saaks kliimamuutustele vastu seista.“

