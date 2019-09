VIDEO | Reet Aus, puitkangas on hea alternatiiv

Miks puidust riided on hea alternatiiv?

Reet Aus "Puidust rõivad on suurepärane alternatiiv just nafta põhistele kangastele. Miks? Sellepärast, et kõige suurem keskkonna mõju moe- ja tekstiilitööstusest tulebki sellest, et me kasutame taastumatuid loodusvarasid. Kui me räägime viskoosist ehk puidumassist tehtud kangastest, siis me räägime taastuvast loodusvarast. Viskooskiud on selline, mida meil on võimalik uuesti ja uuesti ümber töödelda kui tegemist on monokiuga, sellepärast nad ongi paremad."

