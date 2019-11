Yoko Alender: tuttav arhitekt ei taha enam intellektuaalidest sõpradele öelda, et projekteerib hooneid puidust

“Kuulsin tuttava arhitekti käest nädalake tagasi, et ta ei taha enam eriti öelda oma intellektuaalidest sõpradele, et projekteerib puidust hooneid. See oli minu jaoks tõsiselt murettekitav,” ütles Alender. „Ma arvan, et meil on praegu ülioluline koht, kus metsa targast majandamisest teadlikkust tõsta. Muidu võime küll varsti jõuda olukorda, kus ei käi metsa käsi hästi.”

Ta küsis, mis on üldse metsandus, kui tugev on metsanduskultuuri jätkuv traditsioon ning kui teadlik on tänane diskussioon metsa ümber.

“Meil tuleks leppida kokku, et me kõik Eestis armastame oma metsa, see on meie identiteedi ülisuur osa. Kuidas metsa majandamine, kaitsmine käib, mis on faktid. Kuidas puu kasvab. See peaks olema ka hästi suur osa haridusest,” ütles Alender.

