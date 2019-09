MAALEHT MALTAL | Loe reisiblogi ja aita meil sotti saada, mis riik see ikkagi on

Maalehe reis Maltale

Gozo saar on teistmoodi saar kui Malta. Ma ei tea, kas seda võiks nimetada Malta Saaremaaks, sest üks kokkupuutepunkt vähemalt on: saarele minekuks tuleb sõita praamiga ca 20 minutit ja arutusel on ka püsiühenduse rajamine. Muide seda projekti pidavat noolima hiinlased, nii et on täiesti võimalik, et Malta-Gozo püsiühendus saab reaalsuseks veel kiiremini kui mandri-Saare püsiühendus.Maltalased on nutikas rahvas ja on välja mõelnud, et Gozole sõitmiseks müüakse pileteid ainult tagasitulekul. Sest kes ikka sinna lõplikult jääb, väike saar, mõnikümmend tuhat elanikku, tullakse ikkagi “suurele” Maltale tagasi. Ja siis peab juba raha maksma. Gozole saamiseks võid aga Cirkewwa sadamas lihtsalt kaks kätt taskus laevale marssida.Gozol on väga tuntud seos antiikmaailmaga. Nimelt külastanud seda saart omal ajal eksirännakute käigus Odüsseus ja leidnud sealt armastusenäljas neiu, nümf Kalypso. Kuid Odüsseus ei jäänud lõplikult Kalypso võlude haardesse, vaid lahkus, et naasta oma seadusliku abikaasa Penelope juurde. Nagu teadis rääkida meie Malta-reisi giid, ei tohtivat seda Kalypso ja Odüsseuse legendi rääkida neile inimestele, kes ei usu armastusse. Teaduspõhise maailmavaatega inimesed, kes teavad, et n-ö romantilise armastuse näol on tegemist lihtsalt inimkehas möllava keemilise hormoonide ringmänguga, dopamiinide-serotoniinide paraadiga, seega pole ilmselt suurt mõtet Homerose eeposi lugedagi. Kuid ega sellest ka midagi, sest Kalypso koopasse, mis asub Gozo saarel, Maalehe reisiseltskond sisse nagunii ei pääsenud. Koopaga on mõningaid probleeme ja et kehtiks ohutus, inimesi sinna praegu ei lasta. Küll aga võis imetleda selle sügava augu mustavat suuet ja nautida kaasnevat merevaadet.Fontana külakeses saab Gozol nautida kohalike käsitöömeistrite toodangut. Seal asuvad vastava profiiliga kaubanduskeskused, mis pakuvad piisavas koguses nii niplispitsi kui filigraanhõbedast vidinaid. Selleks, et bussiga kohale saabunud turismigrupil ostlemiseks positiivne meeleolu tekitada, mängib kaubakeskuses rõõmus optimistlik rahvamuusika.Xlendi külas, restoranis Churchill saab einestada ning vaadelda pilti selle söögimaja asutajast, kes mitmetel hinnangutel omab väliseid sarnasusi president Arnold Rüütliga. Ühtlasi leidub seal ka väga rikkaliku valikuga Gelateria ning mentoolimaitsega jäätisepalli võiks täiesti soovitada.Külastada saab ka ilmselt üht põnevamat vaatamisväärsust omas kategoorias – see on endist vaatamisväärsust. Ehk tegemist oli loodusliku kaljuga, milles asus tore “ukseava”, kuid kahjuks kukkus see kalju 2017. aasta rahvusvahelisel naistepäeval tormiga kokku. Maltalased asusid seepeale masspostitama Facebookis pilte endast ja tollest kahetsusväärsel kombel hävinenud kaljust. Hoolimata sellisest katastroofist, keeb rannal, kus vanasti vaatamisväärsust vaadeldi, usin elutegevus ja sealsamas filmitud ju omal ajal ka Troonide mängu. Ehk tegu on n-ö Malta Laagna teega. Loodus on imekaunis, seda nii antud kohas kui tegelikult kogu Gozo saarel ja saare pealinnas Victorias leidub ülimalt maalilisi vanalinlikke nurgakesi. Tallinnas midagi sellist ei leidu – vähemalt neitsi Maarja bareljeefikesi ja kujukesi on Victorias megapalju rohkem!https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=251331

Saage tuttavaks, kui veel ei tunne - nemad on Ennu ja Arvo. Esimene on Maalehe reisidel käinud 14 korda, teine 12 korda. Sõbrad koos oma abikaasadega reisile ei sõida. Loogika seisneb selles, et kui mehed on reisil, saavad naised neist puhata ning kui naised on reisil, saavad mehed neist puhata.Vette lähevad nad alati, kui võimalus tekib. Vahemere päikese- ja soolasupist väljudes meenutasid nad Islandi termaalallikates käimist, kui taevast tuli vihma, aga nemad suplesid õndsalt kuumas vees.

Meie teadmistest ja entusiasmist tulvil giid Ingrid vääriks mitte eraldi sissekannet blogisse, vaid vähemasti oma artiklit.

Kontingent on tänavatel lõunamaine ning see kutsub lähemalt vaatlema.

Oma inimene Maltal ehk Ingrid Eomois viis meid kaasa Malta tõusudele-langustele, rääkis kuulsusrikkast, aga ka vastuolulisest Malta ajaloost ja üha helgemaks muutuvast tänapäevast.https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=251273

Kui lõpuks süüa hakkas saama, siis pidasime sobilikuks Jaanile pisut laulda.

Paras juubelikink!Nüüd juba kümnendat korda Maalehe reisile tulnud Sirje leidis eriti baroksest Jaani paekivi-katedraalist väljudes maast sõrmuse. Selle siseküljele on graveeritud kullasulamile viitav number 750, millest võib arvata, et ehe asi.

Teisipäeva pärastlõunal manustas Malta Maalehe reisiseltskonnale korraliku doosi katoliiklikke ornamente ja pühapilte, sest jõudsime pealinna Valletta nö Jaani kirikusse – Ristija Johannesele pühendatud katedraaliga tutvuma. Kuna tegu on Malta pealinna ühe tuntuma vaatamisväärsusega, võis eeldada sissepääsuks pikka saba, aga nii hull see polnudki. Mõned minutid ooteaega ja juba see ülipüüdlik turvamees kontrollis metalliotsijaga kõik kaasasolevad seljakotid ja muud vidinad üle. Sissepääs meenutas kaasaegse metroo pääslat, mütsid peast (tegu ju toimiva sakraalse institutsiooni, mitte muuseumiga) ja seljakott kõhu peale, et see kogemata seinu ei vigastaks. Katedraali sisemus on muljetavaldav, sellist kogust ornamente ja kaunistusi kohtab isegi kirikutes haruharva. Katedraalis leidub hulk erinevaid kabeleid ja nurgakesi, mida tähelepanelikult silmitsedes avavad nad oma kunstilised, aga võib-olla ka teoloogilised aarded. Kõige kuulsam kunstiteos selles katedraalis on Itaalia renessansiaja meistri Caravaggio maal “Ristija Johannese pea maharaiumine”. Tegemist on üpriski õõvastava ja tumedais toonides maaliga, mida igaüks just oma koduseina kaunistama ei riputaks. Caravaggio (1571-1610) sündis Itaalias ja hakkas 13aastasena tööle Tiziani jäljendaja, meister Simone Peterzano juures. Antud maal on tähelepanuväärne muu hulgas selle poolest, et on mõõtmetelt kunstniku loomingus suurim: 3,6 korda 5,2 meetrit ja ainus, mille ta on signeerinud.

Maalehe reisisellid on jõudnud Maltale. Juba on sõidetud praamiga ja käidud pealinna kõige tähtsamas katedraalis. Rohkem juttu ja pilte siis, kui on mahti maha istuda :)

Teise reisiselli öö möödub rahulikult kodus, kuid jääb napiks, sest äratus kõlab 3.30. Eks see ole ka näost näha. Igatahes on 40 reisilist jõudnud välja Frankfurti, varustatud asjakohaste peakatete ja värske teabega. Malta, siit me varsti tuleme :)

Unekapslis ei olnud halb magada, ei olnud ka hea. Nagu kellegi külas nahkdiivanil. Üks kapslitest on teistest parem, nimelt on selle sees lihtsalt vertikaalne matt. Teised on sisseehitatud kehakumerustega nagu aiatoolid, millesuguste peal ei tea küll kedagi magavat. Valisin siiski kumerustega variandi, kuna see oli akna all ja peatänavast pisut eemal. Õhuaukudega katus sõidab peale. Enda kõrvatropid tasub kõrva toppida. Koti ja muu isikliku saab paigutada voodi alla, kust keegi seda näpata ei saa. Kapsli seinal on nupud, mis peaksid midagi üles-alla liigutama, aga need paraku ei tööta.Tuleb arvestada, et kell viis hakkab rahvaste liikumine ning kui see sind üles ei aja, siis peagi algavad teadaanded ajavad ikka. Kui kell pool kuus katuse pealt lükkasin, siis üllatusin, et tühja saali asemel oli kapsli kõrval kümneid inimesi, kes juttu ajasid ja lennukitele tahtsid pääseda.Võtan unekapslite olemasolu teadmiseks ja julgen soovitada. Kui olete kaugemalt, Tartust näiteks, siis võite varajase lennu puhul tulla kohale eelmisel õhtul ja unekapslis lesida, selle asemel, et öösel sõita. Pagasi saab ka eelmisel õhtul ära anda. Tasub aga lennujaamalt uurida, mis kell nad seda vastu võtavad. Maalehe Maltale viiva lennu jaoks võtsid nad seda vastu eelmisel päeval kell 16-17.30; järgmine võimalus tekiks alles hommikul.

Ühe reisiselli öö möödub Tallinna lennujaamas. Pärast kella 22, viimast väljalendu jäi siin vaikseks. Liiguvad üksnes turvamehed, koristajad ja maalehtlane. Lisandub maandujaid, kelle seas ka promimente - Kaja Kallas ja Eero Epneri näoga inimene, vahest tema ise. Magamiskapslite kõrvale suure akna taha maandub pärast südaööd veel üks lennuk, millel kõrvuti kaks kirja - Nordica ja LOT Polish Airlines. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=251223

Mis teeb selle saarestiku, kus pole metsi, mägesid, järvi ega jõgesid, nii põnevaks, et see püsib rännuhuviliste meelissihtkohtade hulgas? Kiika https://maaleht.delfi.ee/news/teeb/reisid/uus-maalehe-reis-malta-koht-kuhu-tahetakse-tagasi?id=84359855

Kes tahab luurata, millega me selle nädala jooksul kokku puutume, võib lugeda seda infolehte: https://gotravel.ee/pakkumine/maalehe-lugejareis-maltale/

Maalehe selle aasta kolmas reis (esimesed kaks läksid Siberisse) viib Malta saartele.Start antakse teisipäeva varahommikul Tallinna lennujaamas. Läbi Frankfurdi jõuame Maltale kell 11:50, misjärel hakkame alustuseks pealinna arhitektuuriga tutvuma.