“Põielihased tõmbuvad tahtmatult kokku olenemata sellest, kas põis on täitunud või mitte,” selgitab uroloog Genadi Timberg. Tekib nii äge urineerimissoov, et seda võib olla raske või isegi võimatu peatada. On ülimalt kohutav, kui pead käima tualetis iga 15–20 min tagant.