“Kui kaebusi pole, ei ole vaatamata sellele, et jalakuju on muutunud, mõtet tallatugesid kanda,” paneb ortopeed doktor Vahur Metsna inimestele südamele. Väga tüüpiline väärarusaam on tohtri sõnul see, et lampjalgadega sündinud lapsele tuleb n-ö ennetavalt tallatoed muretseda, et tema jalakuju täiskavanuna parem oleks.

Tegelikult on ümberlükkamatult tõestatud, et tallatugede kandmine ei mõjuta kuidagi jala arengut, vaid ühtlustab käimise ajal koormust juhul, kui kaebused on juba tekkinud.