“Grippi haigestumine on mitmetahuline katsumus: lisaks tõsiasjale, et see on raske nakkushaigus, viib gripp inimese eemale tööst ja hobidest ning võib kaasa tuua ka tõsiseid tüsistusi,” ütles hiljutisel gripivastase vaktsineerimise teemalisel ümarlaual terviseameti peadirektor Merike Jürilo.

Maailma Terviseorganisatsioon kinnitab gripivaktsiini koostise järgnevaks hooajaks lähtuvalt viiruse tüvedest, mis tuleval hooajal tõenäolisemalt kõige aktiivsemalt levivad.