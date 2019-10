KAART | Vaata, kas sinu kandi apteek vastab apteegireformi nõuetele

Praegu vastab 167 apteeki vastab apteegireformi nõuetele, aga 329 apteeki mitte.

Selleteemalist usutlust sotsiaalminister Tanel Kiigega saab lugeda tänasest Maalehest või siit. Katkend intervjuust:

"Küsimus on ühest küljest selles ka, et kui palju apteeke Eesti riigis vaja on.

Äärmiselt tähtis on, et ravimite kättesaadavus saaks tagatud. Selles on kõik osapooled ühel meelel – apteekide pidajad, hulgimüüjad, ministeerium, tervisesektor tervikuna. Loomulikult, kui räägime valdadest, väikestest kohtadest, siis seal see on väga oluline. Praegu eeskätt ka proviisorapteegid seal just nimelt teenust pakuvad.

Aga kättesaadavuse osas tekib küsimus, kas näiteks ühes kaubanduskeskuses peab olema kaks-kolm apteeki või piisab ühest. Kas pärast apteegireformi saab olema 500 apteeki või on see mõnevõrra vähem, see alles selgub. Kui mõnes suures kaubanduskeskuses ka mõned apteegid jäävadki müümata või lõpetavad oma tegevuse, selles ma ei näe mingit suuremat probleemi."

Kaarti näeb siit ka suuremalt.