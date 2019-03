Teadusartikleid tõlkiv perearst Piret Rospu sõnab, et teaduskirjanduses sellist mõistet ei kasutata ja inglise keeles puudub kevadväsimuse kohta ka eraldi sõna. Eesti lähiriikides on kevadväsimuse mõiste siiski mitmel pool tuntud ja kasutusel: rootsi keeles vårtrötthet, saksa keeles frühjahrsmüdigkeit, soome keeles on üsna kattuvate mõistetena kevätväsymys ja kaamosväsymys.