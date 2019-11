Kliiniline psühholoog: alkohol stressi ja pinge maandamiseks – kui hästi see aitab?

Negatiivsed tunded on elu loomulik osa – me kõik kogeme aeg-ajalt liigset stressi ja peame toime tulema igapäevaste murede, ebameeldivate sündmuste, halva tuju, pinge, ärevuse või üksindusega. Paljud inimesed sirutavadki käe alkoholi järele sageli just selleks, et selle kõigega paremini toime tulla. Esimese hooga võibki tunduda, et alkoholi mõju all pinge langeb, probleemid hajuvad ja kergem on hakkama saada. Kahjuks on esmamulje petlik – alkoholil on küll koheselt lõõgastav ja eufooriat tekitav mõju ning halb olukord ja negatiivsed mõtted liiguvad hetkeks unustusse, kuid probleemid sellest ju tegelikult ei lahene, vaid hoopis kuhjuvad. Alkoholi vabastav esmamulje on aga nii meeldiv, et muud kriitilised mõtted pähe ei tulegi. Ning kui on juba õpitud, et alkohol toob kohest leevendust, siis on raske iseennast ära rääkida ja sundida midagi muud proovima, mis ei pruugi nii kiiresti aidata. Ei tule meelde, et pikemas vaates kahjustab alkohol nii suhteid, saavutusi, tööelu, rahalist seisu ja tervist kui süvendab muretsemist ja masendust ning kasvatab stressi. Kohene kasu tundub palju parem kui oht ebamäärases tulevikus negatiivseid tagajärgi tunda saada.

Inimene on ju mõtlev olend – miks me siis ometigi teeme asju, mis meile kahjulikud on?!

Pole mingi saladus, milliseid negatiivseid tagajärgi alkoholi liigne tarvitamine kaasa toob. Samamoodi pole saladus ka teiste sõltuvust tekitavate ainete, nagu näiteks tubaka ja kanepi kahjustavad mõjud. Ka teame, et peaks rohkem liikuma, tervislikumalt toituma, kenamalt käituma jms, kuid ikka teeme asju vanamoodi ja kahjustame ennast. Üks põhjus on kindlasti harjumuse jõud, mis meid justkui vangis hoiab, sest uue käitumise sisseviimiseks peab palju rohkem pingutama kui vanaviisi jätkates, ja pingutus kui niisugune võib olla ebameeldiv. See, et pikas perspektiivis käitumise muutmine ennast ära tasub, jääb pahatihti tagaplaanile. Teine põhjus on kindlasti alkoholi jm uimastite omaduses sõltuvust tekitada, mis väljendub aja jooksul kontrolli üleminekus inimeselt aine kätte. See tähendab, et lisaks harjumusele on vaja alkoholi regulaarselt tarvitada, et organismi uut alkoholiga põimitud tasakaalu säilitada ja enesetunnet turgutada. Kogused aga aja jooksul kasvavad ning pinge maandamiseks ja enesetunde taastamiseks on vaja aina rohkem juua. Seega oleks kõige targem harjumust ja sõltuvusringi ennetada alkoholi liigtarvitamisest üldse hoidudes ning mitte tarvitada alkoholi pingete mahavõtmiseks. Aga seda on alati lihtsam soovitada kui järele teha.