Perearst Jane Otti kinnitusel on paljud tänapäeva tervisehäired põhjustatud elustiili muutusest. “Nõnda on sundasendis kogu käsi, alustades õlast-kaelast kuni küünar-, randme- ja sõrmeliigesteni välja. Rääkimata muudest kehaosadest, mis on liikumatud ja hoiavad keha püsti. Nõnda ei jää tulemata kaelast kätte kiirguvad valud ja närvitundlikkuse häired,” tõdeb perearst.