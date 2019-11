Kuidas läheb Eestis tegutsevatel Hiina meditsiini keskustel?

Sealne tuntuim arst on Rene Bürkland, kellel on ka keskusega sama nime kandev osaühing, aga see pole antud keskusega seotud – Tallinna Hiina meditsiini keskust peab osaühing Dao, mille omanik on samuti Rene Bürkland.

Mullu kaheksa töötajaga tegutsenud osaühingu Dao käive oli muljetavaldav – ligi 833 000 eurot. Puhaskasum oli 43 487 eurot. Suurima kasumiga aasta oli 2016, mil puhaskasum oli 135 000 euro ringis.

Rene Bürklandi teises ettevõttes, OÜ Tervise Alkeemias mullu ühtegi inimest palgal ei olnud. Äriühingu käive oli 83 549 eurot ja see langes aastaga 30 000 euro võrra. Puhaskasum oli eelmisel aastal 37 764 eurot ja seegi vähenes tublisti – 2017. aastal oli see ligi 80 000 eurot ja aasta varem 112 000 eurot.

Seega Rene Bürklandi kahe ettevõtte puhaskasum kokku oli mullu 81 251 eurot. Bürkland on tegev ka mittetulundusühingus Tervise Alkeemia, ent sellel mullu käivet ei olnud ning MTÜ oli 11 537 euroga miinuses.

Veel üks hiina rahvameditsiini praktiseerivaid ettevõtteid on OÜ Gnoomon. Sellel kahe töötajaga firmal on Tallinnas Juhkentali tänaval Hiina Meditsiinikeskus.

Ettevõtte omanik on Galina Suidre. Mullu oli äriühingu käive 41 160 eurot ja kasum ligi 9000 eurot. 2017 oli puhaskasum ligi 24 000 eurot.

Traditsioonilise hiina meditsiiniga tegeleb veel Eesti Neijingi Kool. Äriühingu viimane maksuametile esitatud majandusaasta aruanne on 2016. aasta kohta. Haapsalus registreeritud ja tegutseva Eesti Neijingi Kooli käive oli 2016. aastal 28 587 eurot, samas suurusjärgus oli see kahel varasemal aastal.

Kasumit ettevõte 2016. aastal ei teeninud, jäädi u 3700 euroga miinusesse. 2015 oli puhaskasum 61 eurot ja aasta varem 1487 eurot.