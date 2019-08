KUULA | Eesnäärmevähi esinemissagedus on kõvasti kasvanud. Miks?

Foto: Shutterstock

Eesnäärmevähk on meestel kõige sagedamini esinev vähivorm. Kuigi see areneb väga aelgaselt, ei jõua kõik mehed ikkagi õigel ajal arsti juurde. Kas eesnäärmehaigused, eriti vähk, on seotud hirmuga kusepidamatuse ja errektsioonhäire ees?