KUULA | Just sina võid anda surmasuhu sattunud inimesele võimaluse elada

Maaleht RUS 5

Foto: Shutterstock

Inimest, kelle süda on seiskunud, on võimalik elustada kliinilise surma staadiumis ning õigesti tehtud südamemassaaž võib olla elupäästev. Kuidas seda aga õigesti teha? Ning milline on suurim viga, mida väga sageli tehakse?