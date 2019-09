KUULA | Kas sissesöödud mikroplast on tervisele ohtlik või mitte?

Maaleht RUS

Foto on illustratiivne. Foto: Anni Õnneleid

Inimesed võivad igal aastal tahtmatult sisse süüa ja hingata enam kui 250 grammi jagu mikroplasti, väitis hiljuti Maailma Looduse Fondi tellitud raport. Kas see on tõsi? Ning kui on, siis mida selle teadmisega peale hakata?