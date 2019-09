KUULA | Läkaköha sunnib nii kõvasti köhima, et ribid võivad puruneda

Maaleht RUS

Foto: Shutterstock

Läkaköha on tugevasti aladiagnoositud haigus, sest kaks kolmandikku köhivatest haigetest perearsti vastuvõtule ei pöördu. Ometi on läkaköha diagnoosimine ja leviku pidurdamine ülioluline, sest haigus on imikutele ja väikelastele väga ohtlik.