KUULA | Lihtne harrastus, mis karastab ja ülihästi kaloreid põletab

Ning augustikuus on just paras aeg see asi ette võtta. Millega tegu?

Saadet juhi arstiharidusega tervisetoimetaja Aive Mõttus.





Saate leiate Delfi podcastide pesast Tasku, nutirakendustest Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud jt. Hakake jälgijaks ja kuulake just teile sobival ajal!

Ettepanekuid teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan e-posti teel aadressil tervist@maaleht.ee.