KUULA | Mida pärast kõhukoopaoperatsiooni süüa ning millal liigutama hakata?

Foto on illustratiivne. Foto: Andres Putting

Vahel juhtub nii, et haiguse ravimiseks ja tervise taastamiseks on vaja teha kirurgiline operatsioon. Pärast seda on inimesed aga sageli nõutud – ei tea mida teha. Ja täiesti arusaadav – kui ikka operatsioonihaav kõhul valutab, siis on inimese tähelepanu mujal ning haiglast kaasa antud soovitused ei jää meelde.