KUULA | Rahvameditsiin vs arstiteadus: kas palavikuga võib sauna minna ja kriimustust ravida teelehega?

Arvatakse, et põletikukoldele passib kõige paremini värske ja külm kapsaleht; et nikastatud jalg “januneb” viinakompressi järele ning päikesest põletada saanud turja tuleb kindlasti tohterdada hapukoorega. On sel ka mingi tõepõhi all või toimib vaid usk?

Saadet juhib arstiharidusega tervisetoimetaja Aive Mõttus.





