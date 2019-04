KUULA | Teaduslikult tõestatud: tselluliidist aitab jagu saada vaid üks asi

Maaleht RUS 3

Foto: Shutterstock

Tombuline nahaalune rasvkude ehk tselluliit valmistab peavalu paljudele naistele. On see elu paratamatus või terviseprobleem? Ning kuidas sellest vabaneda? Üks tõenduspõhine võimalus on olemas.