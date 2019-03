KUULA | Valged hambad ei ole ebareaalne unistus, kuid nende saavutamiseks kulub nii aega, vaeva kui raha

Foto: Shutterstock

Kõike me ihkame endale ilusaid valgeid hambaid. Kuid miks kõigil see soov täiel määral ei täitu ning kuidas säravvalget naeratust üldse saavutada? Kas ja kui palju on kasu erinevatest valgendavatest protseduuridest?