MURRAME MÜÜTE | Kas vererõhurohud ja alkohol sobivad kokku? Aga trenn?

Annika Vilu RUS 3

Aeg-ajalt peab laskma perearstil enda vererõhku mõtta. Shutterstock

Eestis on üle 300 000 kõrgvererõhktõbe põdeva inimese. See diagnoos on pöördumatu – juba tekkinud haigust saab küll raviga kontrolli all hoida, aga lahti sellest enam ei saa.