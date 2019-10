Need toiduained kahjustavad maksa kõige rohkem

Loomulikke suhkruid, mida leidub töötlemata toiduainetes, näiteks puu- ja aedviljades, ei pea kartma. Vähendada tuleks ennekõike selliste toitude söömist, mis sisaldavad lisatud suhkrut: seda lisatakse tänapäeval peaaegu kõikidesse valmistoitudesse, ka sellistesse, mille puhul ei oskaks seda kahtlustadagi – kastmetesse, leibadesse, konservidesse, mahladesse jne. Eelistada tuleks naturaalseid suhkruid, nagu mesi, melass ja vahtrasiirup, aga ka nende tarbimist tuleks piirata. Lisatavast suhkrust saadava energia osatähtsus ei tohiks ületada 10% päevasest toiduenergiast.

Kofeiin

See aine soodustab ärevust ja stressi, tõstab insuliini taset, koormab maksa ja segab detoksifikatsiooni, sest maks käsitleb kofeiini nagu toksiini. Kofeiin takistab mineraalainete (näiteks raud, kaltsium, tsink) ja vesilahustuvate vitamiinide imendumist organismis.

Olenevalt kehakaalust on täiskasvanud inimese kofeiini tarbimise ülemine piir kuni 300 mg päevas. Ühes 200 ml tassis kohvis on ligi 100 mg kofeiini ja ühes 200 ml mustas tees on 40 mg kofeiini. Energiajoogi 250 ml purgis on ligi 80 mg kofeiini. Šokolaadis (100 g) on umbes 40 mg kofeiini.

Alkohol ja tubakas

Maksa kõige suurem vaenlane on alkohol. See lagundatakse maksarakkudes alkoholi lõhustavate ensüümide abiga. Tekib aldehüüd, mis kahjustab maksa rakke. Suure alkoholihulga korral osa maksarakke hävib ega taastu. Alkoholismi algstaadiumis maksa alkoholi lammutamise funktsioon paraneb ja jääb mulje, et inimene „kannab hästi”. Hiljem ei suuda maks aga enam oma ülesandeid täita ja juba väikesed alkoholiannused tekitavad mürgitusseisundi.

Naistele mõjub alkohol tunduvalt halvemini kui meestele. Mehed ei tohiks juua rohkem kui neli drinki päevas. Naised aga mitte rohkem kui kaks drinki päevas. Üks drink on pool viinapitsi (20–25 ml), pool kannu õlut (280 ml) või üks klaas veini (120 ml). Et vältida alkoholist kahjustunud maksa, tuleks igasse nädalasse jätta vähemalt kolm täielikult alkoholivaba päeva või veel parem – loobuda alkoholist jäädavalt.

Ka nii aktiivne kui ka passiivne suitsetamine kahjustavad mitte ainult kurku ja kopse, vaid ka südame-veresoonkonda ning teisi organeid, sealhulgas maksa.

Liigne soola tarbimine

Sool ehk keedusool või lauasool koosneb 40% naatriumist ja 60% kloorist. Kahjulik toime tuleneb naatriumi liigtarbimisest. Liigne sool tõstab vererõhku, soodustab põletikke ja suurendab südamehaiguste riski. Soola peetakse ka üheks rasvmaksa soodustajaks. Soovituslik kogus on 1 tl ehk 2300 mg soola päevas.

Veel maksa kahjustajaid Liigne ravimite tarbimine Liigne raualisandite tarbimine Liigne A-vitamiini tarbimine Keemilised lisaained toidus ja meie ümber Toiduainete talumatus Soole suurenenud läbilaskvus Väga ekstreemsed ja karmid dieedid Ebameeldivad emotsioonid, näiteks viha